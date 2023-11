Depois da derrota em casa do Atlético Mineiro, o RB Bragantino foi até ao terreno do Goiás vencer por 2-0, em jogo da 31.ª jornada do Brasileirão, que opôs dois treinadores portugueses.

Num encontro com oportunidades de golo repartidas, a equipa de Pedro Caixinha adiantou-se em cima do minuto 45, por Thiago Borbas.

Na segunda parte, Caixinha lançou Talisson aos 81 minutos e o avançado marcou logo a seguir, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. O jovem brasileiro, porém, viria mesmo a apontar o 2-0 já bem perto do apito final (2-0).

Com este triunfo, o RB Bragantino segue na terceira posição do campeonato brasileiro e passa a somar 55 pontos, menos um do que o Palmeiras, segundo classificado, e a quatro do líder Botafogo. Contudo, a equipa de Caixinha e o Fogão têm menos um jogo do que o conjunto de Abel Ferreira.

Já o Goiás, equipa treinada por Armando Evangelista, que deixou Raphael Guzzo no banco, somou o quarto jogo sem vencer: é 18.º e antepenúltimo classificado, com 32 pontos.

Também esta quarta-feira, o Cuiabá, de António Oliveira, perdeu por 2-0 na receção ao Vasco, graças aos golos de Gabriel Pec (57m) e Orellano (90+10m).

A classificação do Brasileirão