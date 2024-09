Na segunda temporada ao comando do Bragantino, do Brasileirão, o português Pedro Caixinha atravessa uma fase menos positiva. Soma agora quatro jogos sem vencer com um empate travado na casa do Juventude, na tarde deste domingo (1-1).

Logo no início do jogo, aos dois minutos do encontro, Luis Mandaca abriu o marcador a favor dos visitantes. Eduardo Santos, empatou já na reta final do jogo, aos 85m, com um cabeceamento certeiro.

Ivan Cavaleiro, antigo jogador do Benfica, atuou pelo Bragantino e teve chances para marcar no final do jogo, mas não conseguiu mexer o marcador.

O Bragantino tem 33 pontos, curiosamente os mesmos do Juventude. No confronto direto, a equipa de Caixinha tem vantagem e está no 11.º lugar. Está apenas a cinco pontos de distância da linha de água.