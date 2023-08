O Bragantino, de Pedro Caixinha, empatou a um golo na última madrugada, em casa do América Mineiro, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Sul-Americana.

A equipa do técnico português adiantou-se à passagem do minuto 41, após um auto-golo de Éder Ferreira, mas o América, que também alinha no Brasileirão, chegou ao golo do empate na segunda parte, por Gonzalo Mastriani (73m).

Com tudo em aberto, o Bragantino disputa a segunda mão, em casa, na próxima madrugada de quinta para sexta-feira.

Os melhores momentos do encontro: