Pedro Emanuel já não é o treinador do Al Khaleej, confirmou o clube através de uma breve nota nas redes sociais.

O técnico português, de 49 anos, passou as duas últimas temporadas no comando da equipa saudita, tendo terminado o campeonato na 14.ª posição na primeira época e em 12.º na edição transata.

No Al Khaleej, recorde-se, alinham os portugueses Fábio Martins, Pedro Rebocho e Ivo Rodrigues.

Pedro Emanuel soma passagens como treinador na Académica, Arouca, Apollon Limassol, Estoril, Al Taawon, Almería, Al Ain e Al Nassr. Agora, está livre no mercado.

Thank you for everything, Mr.Pedro 🙏 pic.twitter.com/Edhv6xjRbF