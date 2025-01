O Trabzonspor recebeu e goleou o Antalyaspor por 5-0 este domingo, em jogo da 19.ª jornada da liga turca, com o português Pedro Malheiro em destaque ao assinar o primeiro hat-trick da carreira, chegando às seis contribuições para golo esta temporada, a sua primeira no estrangeiro.

A jogar em casa, o Trabzonspor inaugurou o marcador aos 21 minutos. Após uma perda de bola do Antalyaspor, Edin Višća avançou pela direita e cruzou para outro conhecido dos portugueses, Simon Banza, que finalizou com precisão e colocou os anfitriões em vantagem. O ex-avançado do Famalicão e do Sp. Braga já leva 13 golos e duas assistências desde o início da época.

Já na segunda parte, aos 52 minutos, Pedro Malheiro fez o seu primeiro do jogo ao cabecear com classe, ampliando para 2-0. Doze minutos depois, a parceria entre Višća, que já havia assistido para o golo anterior, voltou a dar frutos. Malheiro recebeu um passe em profundidade e finalizou com um remate certeiro para o 3-0, bisando assim na partida.

O quarto dos anfitriões surgiu por intermédio de Cham, aos 70 minutos, sendo que o médio austríaco viria a sair lesionado poucos minutos depois.

Já aos 87, Pedro Malheiro fechou a exibição de sonho ao completar o hat-trick, novamente após assistência de Višća. Foi a primeira vez que o lateral ex-Boavista marcou três golos num só jogo, destacando-se como a estrela da equipa nesta tarde de domingo.

Com este triunfo, o Trabzonspor somou 22 pontos no campeonato e ocupa a 9.ª posição, enquanto o Antalyaspor permanece com 21, agora no 13.º posto, acumulando a terceira derrota consecutiva. Esta vitória assinala ainda a primeira vez na história que o Trabzonspor marca cinco golos contra o Antalyaspor.