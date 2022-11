O futebolista português Pedro Marques obteve a melhor nota entre os portugueses a jogar no estrangeiro, no último fim-de-semana, de acordo com o ranking elaborado pela SofaScore, parceira do Maisfutebol.

O antigo avançado do Sporting, que também passou por Gil Vicente e Famalicão, entrou aos 76 minutos do NEC-RKC Waalwijk, no domingo, tendo apontado dois golos da goleada do NEC, por 6-1, em jogo da 14.ª jornada da primeira liga dos Países Baixos. Teve uma nota global de 8,7, de zero a dez.

Em segundo lugar neste top-10 surge João Félix, do Atlético de Madrid. O ex-Benfica foi, no sábado, autor de um dos dois golos da vitória da equipa, por 2-0, na visita ao SD Almazán, em jogo da Taça do Rei de Espanha. Félix teve uma nota de 8,1.

A fechar o pódio surge Daniel Candeias, do Alanyaspor da Turquia, também com uma nota de 8,1. O português entrou aos 61 minutos no empate sem golos ante o Adana Demirspor, para a 14.ª jornada, tendo-se evidenciado pela percentagem de sucesso nos passes e também nos duelos ganhos durante os cerca de 30 minutos que jogou.