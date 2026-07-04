Pedro Martins renovou o contrato com o Al Gharafa, do Qatar, até 2028. O técnico português continuará, assim, no clube que representa há quatro épocas. 

Na última época, o Al Gharafa ficou em quatro na Liga do Qatar, tendo conquistado ainda a Taça do país. Aos 55 anos, Pedro Martins seguirá a carreira no estrangeiro, depois de ter passado por Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães em Portugal.

Mais tarde, passou também pelo Olympiakos, da Grécia, onde conquistou três Ligas e uma Taça. No Qatar, Pedro Martins seguirá a tentar conquistar uma Liga. Tem, no currículo, duas Taças do país até então.

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