O Olympiakos, orientado por Pedro Martins, empatou a zero na visita ao PAOK, esta quinta-feira, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça da Grécia.

Numa reedição da final da temporada passada, o PAOK, que contou com o português Nélson Oliveira a partir dos 79 minutos, até esteve por cima, mas não tirou proveito do fator casa. No lado visitante, João Carvalho entrou aos 78 minutos e Rony Lopes não saltou do banco.

A partida da segunda mão será disputada a 27 de abril, em Atenas.