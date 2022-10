Pedro Martins já está no Qatar para se tornar o próximo treinador do Al-Gharafa, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

O emblema qatari informou esta segunda-feira que o técnico português «chegou a Doha para concluir os trâmites do contrato».

Assim como o nosso jornal escreveu, Pedro Martins, que aceitou o convite do diretor-desportivo daquele campeonato, Antero Henrique, vai rubricar um vínculo de dois anos. No Al-Gharafa, quarto classificado da liga do Qatar, joga o ex-FC Porto, Yacine Brahimi.

O técnico de 52 anos continua no estrangeiro, depois de mais de quatro épocas ao serviço dos gregos do Olympiakos.