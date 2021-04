Na primeira mão das meias-finais da Taça da Grécia, o Olympiakos empatou (1-1) em casa do Giannina.



Os campeões helénicos, orientados por Pedro Martins, chegaram ao intervalo em desvantagem por culpa de um golo Rodrigo Erramuspe de penálti. Com José Sá, Bruma e Ruben Semedo na equipa titular,o emblema do Pireu acabaria por chegar ao empate graças a um golo acrobático do ex-Sp. Braga e Rio Ave, Ahmed Hassan aos 73 minutos.



A eliminatória vai assim decidir-se em casa do Olympiakos no final do mês de abril. Refira-se que a outra eliminatória coloca frente a frente o PAOK e o AEK Atenas.