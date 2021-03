O Olympiakos sofreu contra o Aris de Salónica, mas conseguiu apurar-se para as meias-finais da Taça da Grécia.



Depois de um triunfo por 2-1, a equipa orientada por Pedro Martins apanhou-se em desvantagem aos 54 minutos. O luso Bruno Gama marcou de penálti e deixou o conjunto de Salónica em vantagem.



Tiago Silva foi o único português a começar de início nos campeões gregos e saiu aos 60 minutos, altura em que entrou Bruma. O Olympiakos melhorou, mas só chegou ao empate graças a um erro tremendo do guarda-redes Julian que colocou a bola no chão e foi desarmado por Bouchalakis.



Além de Bruno Gama, Xande Silva entrou para o quarto de hora final na formação da casa.



Veja os melhores momentos da partida: