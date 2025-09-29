Pedro Neto colocou José Mourinho entre as principais personalidades do futebol português e admitiu que gostaria de, um dia, ser treinado pelo «special one». Na véspera do Chelsea-Benfica, o extremo dos ingleses também defendeu Enzo Maresca e reconheceu que os jogadores precisam de «assumir as culpas» pelos erros que custaram as últimas derrotas.

Defrontar uma lenda como Mourinho

«Enquanto português, será um orgulho jogar contra um treinador como Mourinho. Pelo que ele representa para o clube e para o povo português, pelas oportunidades que deu aos portugueses para jogarem e treinarem nas melhores equipas do mundo. É uma boa oportunidade para nós voltarmos ao nosso ritmo novamente.»

Opiniões sobre Mourinho em Portugal

«Não podes ter opiniões divididas sobre ele. O que ele fez por Portugal, o que ele fez em termos de saberem quem ele é pelo que ganhou… As pessoas em Portugal respeitam-no muito e sabem o valor que tem, é por isso que o Benfica o contratou. É um dos grandes nomes de Portugal, com Cristiano Ronaldo, Figo e Eusébio. Está no topo da lista e os portugueses respeitam-no muito.»

Gostava de um dia ser treinado por Mourinho?

«Devido à história do mister e à experiência que tem, seria um privilégio ser treinado por ele. Quem não gostaria de ser treinado por um dos melhores treinadores de sempre?»

Comparação com o jogo do Mundial de Clubes

«Em termos táticos, o mister Mourinho de certeza que já meteu as suas ideias, o Benfica também mudou muito de jogadores. Estamos à espera de um Benfica diferente, mas com vontade de ganhar, sabemos o que podem fazer. Mas também estamos cientes de que queremos muito esta vitória.»

Os adeptos adoram Mourinho, mas não têm esse sentimento por Maresca

«O futebol é assim. Num dia és o melhor, mas, se perdes, és o pior no dia a seguir. Quando o treinador ganhou, era o melhor do mundo, agora que perdeu, já é o pior. E com os jogadores é o mesmo. Mourinho é parte da história deste clube, mas não está aqui para ganhar ou perder jogos e Maresca está aqui para fazer o seu melhor. Ele não pode fazer melhor do que está a fazer. Não é só culpa dele, também é dos jogadores. Nós é que estamos no campo, temos de assumir culpas também e fazer muito melhor como equipa, aprender com os nossos erros e fazer melhor.»

Sentimento após a derrota com o Brighton e quão cansados estão

«O ambiente no clube é muito positivo. A maioria dos pontos que perdemos foi por erros nossos. Sem culpar ninguém, mas os nossos erros têm-nos tirado pontos. Sabemos da qualidade que temos. Mesmo contra o Brighton sofremos um golo no final porque o foco não estava a cem por cento. Estamos positivos e amanhã [terça-feira] temos uma oportunidade para mostrarmos o que podemos fazer.»

«Estou fresco, sinto-me bem. Gosto de ter este tipo de jogos, porque significa que não temos de treinar tanto [risos]. É muito bom jogar todas as semanas e até durante a semana, só quero desfrutar.»

Mais atenções sobre si após o Mundial de Clubes

«Quero fazer melhor. Como equipa, também queremos fazer melhor. Os níveis que colocámos foram muito altos e acho que temos jogado bem. [As derrotas] vieram dos nossos próprios erros. No Mundial de Clubes mostrámos o que podemos fazer. E agora vamos mostrar isso, vamos fazer grandes coisas, acreditem.»

Falta de concentração da equipa relacionada com pouco tempo de férias

«É um dos pontos. A forma como vemos o cartão vermelho é inacreditável. Estávamos a controlar o jogo. Mas não estamos aqui para culpar ninguém. Temos de ir mais focados para o jogo, não podes relaxar em nenhum segundo nestas competições.»

Substituição no jogo com o Manchester United

«Não. É uma decisão. Se me perguntar se gostei, nunca gosto de sair do relvado, quero sempre estar lá. É decisão do treinador, ele sabe o que é melhor para a equipa e nós aceitamos.»

Ideias de Maresca e como a equipa cresceu no seu modelo

«Demorou um bocado, como é normal quando tens um novo treinador. Mostrámos no ano passado que já tínhamos muito das ideias dele. Fizemos todos muito bom trabalho.»

Chegada de Estêvão

«O Estêvão é um miúdo que, felizmente, gosta muito de aprender, tem muita garra e quer trabalhar muito. Tem muita qualidade. Só tem de continuar a ser ele mesmo, o miúdo que veio do Brasil com alegria de jogar. No inglês é um bocado difícil ainda, mas queremos dar-lhe um ambiente para que nos consiga ajudar.»