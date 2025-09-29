Pedro Neto foi o porta-voz da equipa do Chelsea para projetar o jogo com o Benfica e deixou muitos elogios aos encarnados. Na antevisão ao duelo em Stamford Bridge, para a Liga dos Campeões, o internacional português recordou que esteve muito perto de reforçar os encarnados, antes de assinar pelo Wolverhampton.

Conversa com Enzo Fernández sobre o Benfica

«Já no Mundial de Clubes tinha falado com o Enzo sobre o Benfica. Foi um jogo muito emocionante, porque esteve parado muito tempo. É sempre um clube muito difícil de defrontar. É um dos melhores clubes do mundo. Temos de ser sinceros, o Benfica está a cem por cento nestas competições. Todas as pessoas na estrutura do Benfica percebem estas competições e o que têm de fazer. Mas nós também estamos num grande clube, estamos cientes do que temos de fazer e preparados para jogar contra uma grande equipa. Esperamos trazer os três pontos.»

2025 está a ser o melhor ano da carreira

«Foi um ano espetacular, felizmente também me consegui afastar das lesões, tive consistência a nível de jogo. Espero que haja anos muito melhores.»

Se estaria mais feliz no lado do Benfica

«Essa histórica é pública, havia a possibilidade de ir para o Benfica antes do Wolverhampton, mas as coisas no futebol mudam muito rápido. Felizmente, as coisas correram-me muito bem. Foi uma grande opção e estou muito contente no lado que vou representar, estou muito feliz por levar este símbolo ao peito e vou continuar a honrá-lo com todo o orgulho e força que tenho.»

[em atualização]