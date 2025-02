Tal como muitos outros, Pedro Neto admitiu que Cristiano Ronaldo é o seu ídolo de infância. O extremo do Chelsea recordou esses momentos em entrevista à DAZN, confessando que até no estilo o tentava imitar.

«Ídolo? Cristiano, sempre. Na altura era ele. E quando comecei a jogar futebol idealizava ser como ele. Tentava sempre imitá-lo, tinha os crominhos e tudo mais. Ele usava a meia branca com tape [fita adesiva] e eu tambem. na altura comprei umas fitinhas da Nike para prender a caneleira, em vez de usar por dentro usava por fora», contou o internacional luso.

Agora, os dois jogam juntos na Seleção Nacional, um espaço onde Pedro Neto tem conquistado um lugar depois de uma boa temporada no Wolverhampton, em 2023/24.

Além disso, Neto abordou na entrevista algo que o tem afetado ao longo da carreira - as lesões. A pior foi em 2021, em que perdeu 52 jogos.

«Foi uma frustração muito grande. Porque na altura foi uma lesão muscular e uma lesão rara. Para um miúdo com 20 anos, na altura do Wolves, já podia ter ido embora. Comecei a pensar 'será que consigo chegar ao meu nível outra vez?'. Havia médicos a dizer que, primeiro tinha que ver se conseguia andar e só depois conseguiria jogar futebol. Sempre tive a mentalidade que ia voltar ao melhor nível», disse.

E voltou mesmo, com ajuda profissional. «Depois dessas lesões todas consegui voltar a um nível elevado e tive outra lesão muscular. Procurei tudo e mais alguma coisa, fui estudar o meu corpo e fui falar com especialistas. Arranjei o meu próprio fisioterapeuta. Achava estranho uma pessoa com a minha capacidade muscular ter esse tipo de lesões», afirmou ainda.