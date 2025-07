Estava nas mãos de Pedro Neto ir ou não a jogo diante do Palmeiras e o internacional português decidiu mesmo jogar, apesar de estar visivelmente abalado pelas mortes de Diogo Jota e André Silva.

O extremo do Chelsea homenageou os irmãos ainda antes do apito inicial. No momento em que foi chamado para entrar em campo, Neto colocou uma camisola ao ombro com o nome de Diogo e de André. Já durante o minuto de silêncio, o português segurou a camisola, juntamente com o ex-Benfica Enzo Fernández.

O Chelsea venceu o Palmeiras (2-1) e assegurou a passagem às meias-finais do Mundial de Clubes.