O dérbi de Londres, para a décima jornada da Premier League, foi quentinho. Dentro do relvado, o Chelsea venceu no reduto do Tottenham (1-0). Fora de campo, a competição manteve-se acesa e com toque luso.

Pedro Neto, internacional português, foi habitual titular pelos «Blues», tendo sido substituído aos 85 minutos de jogo. Já no banco de suplentes, Neto respondeu aos adeptos dos Spurs, que procuravam provocar os jogadores do Chelsea.

O avançado de 25 anos trocou umas palavras e fez, ainda, umas caretas… com a língua à mistura.

Ora veja o vídeo:



