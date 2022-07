O Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, venceu o Forest Green Rovers por 4-1, com ddois golos a serem apontados por jogadores portugueses.

O clube não divulgou os jogadores que foram utilizados na partida, mas informou que os golos foram apontados por Pedro Neto, Bruno Jordão, Chem Campbell e Adama Traoré que, até à véspera estava ligado contratualmente ao Barcelona, por empréstimo.

Recorde-se que o Wolves vai estagiar em Portugal no final do mês, tendo jogos agendados com o Sporting e o Farense.