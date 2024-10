Pedro Santos assinou um golaço na vitória do DC United por 2-1 na visita ao terreno do New England Revolution, em jogo da MLS (Liga profissional norte-americana).

O experiente jogador de 36 anos inaugurou o marcador aos 3 minutos num remate de pé esquerdo que apanhou toda a gente (inclusive o guarda-redes) desprevenida.

Pedro Santos assinou, em grande estilo, o terceiro golo na época. O DC United está no oitavo lugar da Zona Oeste da MLS com 40 pontos, em lugar de acesso ao play-off dos 16 avos de final.