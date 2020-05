Vieirinha, capitão do PAOK, foi eleito pelos adeptos para o melhor onze da década do clube de Salónica. É o único português a figurar neste restrito onze que, apesar de tudo, conta com outros jogadores que já passaram pela liga portuguesa.

O internacional português, que já vai na sua segunda passagem pelo PAOK, foi um dos mais votados, numa equipa que conta ainda com Pablo Contreras (ex-Sporting e ex-Sp. Braga), Misic (ex-Sporting), Lino (ex-Académica) e Pelkas (ex-V. Setúbal).

Aqui está o melhor onze da década do PAOK: Paschalakis; Léo Matos, Contreras, Crespo e Lino; Pablo García, Misic e Pelkas; Vierinha, Prijovic e Biseswar.