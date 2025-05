Pep Guardiola apreciou a tradição de Vítor Pereira de tomar um copo com os adeptos num pub após vitórias do Wolverhampton.

«Ai é? Mesmo? Isso é bom!», reagiu o treinador do Manchester City na antevisão ao jogo com os Wolves, agendado para esta sexta-feira.

Guardiola admitiu seguir o exemplo do treinador português caso conquiste a Taça de Inglaterra no fim da época. «Estou à espera do convite», disparou, revelando depois o que beberia. «Gosto de vinho, mas bebia uma cerveja nessa altura», rematou.