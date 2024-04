O treinador português Pepa deixou o comando técnico do Al Ahli.

Em comunicado, o emblema do Qatar esclareceu que as duas partes rescindiram o vínculo por mútuo acordo, devido aos maus resultados. A equipa vem de duas derrotas consecutivas e, nos últimos seis encontros, venceu apenas um.

Pepa, de 43 anos, conseguiu nove vitórias, dois empates e oito derrotas nos 19 jogos que disputou.

O Al Ahli, onde alinham o ex-Sporting Idrissa Doumbia e o ex-Benfica Julian Draxler, ocupa a nona posição do campeonato qatari, com 20 pontos, mais seis do que o lugar de play-off de despromoção.