O diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, justificou a opção de Pepa como novo treinador do emblema de Belo Horizonte e destacou que o técnico português é a «figura ideal» para o projeto, dado o seu «potencial».

«Nas conversas, quando aprofundámos no processo de seleção, o Pepa deixou claro que o Cruzeiro seria um grande passo na sua carreira. Entendia o projeto ao detalhe. Tem estudado muito o Cruzeiro, todas as possibilidades, o plantel, mesmo à distância», disse o dirigente, em conferência de imprensa, citado pelo Globoesporte.

«Entendemos que alguns princípios eram fundamentais. Um treinador que identificava o Cruzeiro como uma grande oportunidade da carreira, com método e capacidade de entendimento do projeto do clube, alguém que vem para fazer uma construção coletiva e não ser o dono do projeto. O Pepa é um treinador com energia, capacidade de liderança muito interessante e muito estudioso. Tem muito conhecimento do futebol brasileiro», acrescentou.

O diretor do Cruzeiro revelou ainda que o clube viu «ao detalhe» os trabalhos de Pepa no Paços de Ferreira e no Vitória de Guimarães.

«Todas as equipas têm o seu contexto, mas conseguimos identificar o padrão de jogo, nível de exigência com jogadores, treinadores e diretores que trabalharam com ele. Não vamos diminuir o nível de intensidade com ele, é um treinador com muita energia para tirar o máximo dos jogadores», rematou.

Pepa assinou até ao final do ano com o Cruzeiro e vai ser o oitavo treinador português na elite do futebol brasileiro.

O técnico de 42 anos estava sem clube desde o fim de janeiro, quando saiu do Al-Tai, da Arábia Saudita.