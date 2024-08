Ponto final. Pepe anunciou o fim da carreira de jogador.

Aos 41 anos, o defesa-central pendurou as chuteiras e anunciou a decisão através de um longo vídeo, onde mostrou todos os troféus conquistados e recordou os clubes que representou.

«Quero agradecer a Deus por me ter dado sabedoria para poder seguir a minha jornada. Não posso deixar de agradecer a todos os presidentes que apostaram em mim para desempenhar o meu trabalho, a todos os funcionários dos clubes em que passei e da Seleção. Eles são a alma dos clubes. Quero agradecer também a todos os meus companheiros e treinadores que me fizeram crescer e competir e diariamente. A todos os adeptos, que são a alma do futebol e dos clubes. À minha mãe, que foi essencial na minha trajetória, por me ter deixado voar para o sonho de ser jogador profissional, a todos os meus amigos, familiares, à minha mulher, que foi o lar na minha ausência, aos meus filhos, por acreditarem em mim e serem um apoio. (...) Um abraço de gratidão a todos», disse Pepe, nas declarações com que encerra um vídeo emotivo, ao lado dos filhos.

Pepe conquistou 31 títulos ao longo da carreira, entre os quais um Europeu, três Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça Europeia e uma Taça Intercontinental. Em Portugal, pelo FC Porto, venceu quatro campeonatos, cinco Taças de Portugal, quatro Supertaças e uma Taça da Liga. Conquistou ainda três campeonatos em Espanha, duas Taças do Rei e uma Supertaça do país vizinho.

No total, fez 894 jogos, dos quais 141 com a camisola da seleção portuguesa - é o terceiro mais internacional de sempre, atrás de Cristiano Ronaldo (212) e João Moutinho (146). Marcou 50 golos, oito deles ao serviço da equipa das Quinas.

Pepe fez a formação no Corinthians Alagoano e assinou pelo Marítimo em 2001. Os insulares viajaram para o Brasil para recrutar outro jogador, mas decidiram avançar pelo central, que encheu as medidas.

Depois de três anos na Madeira, chegou a fazer testes no Sporting, mas transferiu-se para o FC Porto. Cumpriu também três épocas nos dragões, antes de rumar ao Real Madrid, onde esteve uma década e conquistou os títulos mais importantes da carreira.

Aventurou-se nos turcos do Besiktas durante um ano e meio, mas regressou à Invicta em 2019. Figura nuclear do FC Porto de Sérgio Conceição nas últimas temporadas, Pepe continuou a demonstrar rendimento em campo, apesar das lesões que o atormentaram em alguns momentos. Terminou a ligação aos azuis e brancos no passado mês de junho e, depois da participação no Euro 2024, decidiu, por fim, terminar a carreira.

Nascido no Brasil, Pepe optou por representar a seleção portuguesa, a partir de 2007. Participou em nove fases finais (Mundiais e Europeus) e ainda jogou na final four da Liga das Nações e na Taça das Confederações, tendo sido um dos principais jogadores de Portugal no século e um dos melhores defesas da história da Seleção.

«Ser português é humildade, gratidão e genuíno. Ser português, para mim, é um orgulho imenso. Sei que não nasci em Portugal, mas considero-me português. Sou muito grato ao que Portugal me deu. Muito grato mesmo. Tentei retribuir aos portugueses fazendo aquilo que sei, que é jogar futebol. Consegui dois títulos com a seleção portuguesa, o que me enche de orgulho. Lutar por Portugal deu-me recompensas. retribuí aos portugueses aquilo que eles me deram», confessou.

Pepe encerra o capítulo de jogador como uma lenda do futebol português.