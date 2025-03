O antigo internacional português Pepe, que no passado sábado foi nomeado sócio honorário da Peña Madridista Ramón Mendoza, repassou os seus tempos no Real Madrid, deixando elogios a Cristiano Ronaldo, Luka Modric e também Kylian Mbappé… pelo que é dentro e fora do campo.

Pepe jogou até aos 41 anos e, questionado sobre a longevidade de Luka Modric, ainda figura no Real Madrid, e Cristiano Ronaldo, que atualmente representa o Al Nassr, o antigo defesa do clube espanhol não poupou palavras positivas. «Há exceções, olhem para eles os dois. Modric está a um nível incrível, com toda a pressão que há no Real Madrid. O clube também ajuda muito e o treinador é muito importante. E o Cristiano, que tanto deu ao futebol, continua a um nível alto também», disse, em entrevista ao jornal As.

Do atual Real Madrid, Pepe não escolheu propriamente um jogador com quem gostaria de jogar, mas acabou por falar de forma elogiosa sobre Mbappé. Sobretudo pela pessoa que é e que poucos conhecem. «Eu joguei contra o Mbappé, é um grandíssimo jogador e uma grandíssima pessoa, pouca gente conhece como ele é fora do campo», assegurou.

Sobre o seu futuro, Pepe esclareceu que, para já, quer aproveitar tempo com a família, quando questionado sobre se o seduziria ser treinador. «Agora é um momento de poder desfrutar com a família. De poder reencontrar, como nesta semana, alguns companheiros com quem lutei em campo. Agora começa uma nova etapa para mim como pessoa e há que desfrutar», apontou.

O antigo central internacional português deixou ainda uma observação positiva sobre o que tem visto do jovem que faz a mesma posição, Raúl Asencio, em destaque esta época no centro da defesa do clube espanhol. «É um rapaz que tem muita garra, tem vontade e muita qualidade. Vai acrescentar bastante, como já está, para ajudar o Real Madrid a ganhar títulos», disse.

Falando ainda do setor defensivo, Pepe assegurou que nunca teve a tentação de disponibilizar-se para voltar ao clube, quando, há cerca de um ano, a equipa estava desfalcadíssima de centrais, com Rüdiger, Alaba, Militão e Nacho a passarem por lesões. «Não, não. O Real Madrid é uma equipa que, na dificuldade, encontra sempre alguma coisa. Agora houve o Asencio, que foi bom para a equipa, para o clube e para a seleção espanhola», respondeu.