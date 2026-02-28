A viver a primeira experiência fora de Portugal, o avançado Costinha marcou e assistiu na goleada do Petro de Luanda sobre o Sagrada Esperança (4-1). Em casa, o extremo de 24 anos – ex-P. Ferreira, Sp. Braga e Académica – disputou o sétimo duelo pelo emblema angolano, estreando-se a marcar e a assistir.

Assim, ao cabo de 16 jornadas, o Petro de Luanda – tetracampeão em título – reforça a liderança do Girabola – o campeonato angolano – com 42 pontos, sete de vantagem sobre o Wiliete de Benguela.

