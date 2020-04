Em Portugal a comer de forma mais saudável do que em Manchester, Paris como a cidade a visitar após o confinamento e a cerveja ou o vinho, de vez em quando, além da aprendizagem no piano. Bernardo Silva está a atravessar o período de quarentena com mais seis amigos no país e contou, em declarações à TVI24, como tem vivido as últimas semanas antes do regresso a Inglaterra.

«Eu acho que até me tenho alimentado melhor aqui do que em Manchester. Todas as pessoas em casa fazem um esforço para termos uma boa alimentação», afirmou Bernardo, que disse ter evitado o contacto com a família, sobretudo as pessoas de maior idade, com os mais e os avós, pelo facto de ter passado por aeroportos para regressar a Portugal.

«Como as pessoas mais velhas estão numa zona de risco e eu tinha andado em aeroportos, preferi não estar em contacto com eles. Por isso preferi a quarentena com os meus amigos. O mais difícil é não poder ter contacto com o pai, a mãe, os avós e não jogar futebol», assumiu o jogador de 25 anos.

O extremo do Manchester City revelou também estar «com imensas saudades de Paris» e que a capital francesa deve ser a primeira cidade a visitar de forma turística. Afirmou também que está a aprender piano e que já sabe tocar três músicas e que, não considerando como vício, «gosta de uma cerveja ou um copo de vinho de vez em quando».

Bernardo abordou ainda o lado desportivo e assumiu que, no futuro, gostava de jogar na liga espanhola.