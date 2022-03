O Basaksehir perdeu em casa diante do Antalyaspor (0-1) e somou o terceiro jogo seguido sem vencer na Liga turca, ao início da tarde desta segunda-feira.

O internacional português Pizzi foi titular, mas acabou por ser substituído por Berkay Ozcan após a recolha aos balneários. Ainda antes do intervalo, aos 20 minutos, Haji Wright apontou o único golo do encontro.

O central Naldo, que passou pelo Sporting, e Fredy (ex-Belenenses) foram lançados na equipa visitante para o último quarto de hora do jogo.

Com este resultado, o Basaksehir atrasa-se nos lugares cimeiros do campeonato. A equipa de Pizzi mantém-se no quarto posto, com 47 pontos, mas vê o Fenerbahce isolar-se no terceiro lugar, com 50.

O golo que ditou a derrota do Basaksehir: