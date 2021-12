Os dirigentes do Flamengo em Portugal já tiveram uma primeira reunião para tratar da escolha do futuro técnico O Maisfutebol sabe que o primeiro alvo de conversa neste domingo foi Paulo Sousa.

O vice-presidente Marcos Braz e o diretor-executivo Bruno Spindel gostaram do que ouviram e confirmaram então as boas impressões recolhidas ainda antes da viagem a Lisboa, quando buscaram informações iniciais sobre o selecionador da Polónia.

Paulo Sousa, de 51 anos, tem contrato com a federação polaca até março de 2022, quando tem pela frente o play-off para o Mundial no Qatar contra a Rússia - se vencer, defronta depois Suécia ou República Checa.

O próximo passo da Direção do Flamengo é reunir-se entre segunda e terça-feira com o favorito para o cargo: Jorge Jesus, cujo vínculo com o Benfica termina em junho de 2022. O desejo de recontratar o técnico português é público, tendo sido confirmado várias vezes nos últimos dias por Braz e Spindel.

Além de Paulo Sousa e Jesus, o emblema carioca pretende encontrar-se em solo português com Carlos Carvalhal, vinculado ao Sp. Braga até junho de 2022, e Paulo Fonseca e Rui Vitória, que estão livres no mercado.