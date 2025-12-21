Jan Ziólkowski, defesa de 20 anos vinculado à Roma, foi lançado para a ribalta pelo português Gonçalo Feio, com quem trabalhou entre 2024 e 2025 no Legia Varsóvia. Ao cabo de 41 jogos na equipa principal dos polacos, o central mudou-se para a Roma, a troco de mais de 6 milhões de euros.

«Gonçalo Feio potenciou a minha carreira porque apostou em mim. A chegada dele ao Legia foi o melhor que poderia acontecer aos jovens, porque tem uma ética incrível com os mais novos. Sempre exigiu muito de mim, com críticas construtivas. Gosto que me digam o que esperam de mim.»

«No inverno de 2024, ele acreditou em mim por inteiro e promoveu-me a titular. O nível de conhecimento tático é incomparável», disse Jan Ziólkowski em entrevista ao Weslzo. No Legia, às ordens de Feio, o defesa participou na conquista da Taça.

Por norma suplente na Roma, o internacional polaco foi totalista na derrota contra a Juventus (2-1), no sábado, aproveitando a saída de Evan Ndicka para a CAN.

Quanto a Gonçalo Feio, o treinador português de 35 anos leva três vitórias em cinco jogos, com o Radomiak Radom a ocupar o sétimo lugar do campeonato, a quatro pontos dos líderes Wisla Plock e Górnik Zabrze.