O português João Henriques foi apresentado, esta quarta-feira, como novo treinador dos polacos do Radomiak Radom.

O contrato é válido até ao final da presente temporada, com opção por mais um ano.

No 12.º classificado do campeonato da Polónia, João Henriques vai trabalhar com os portugueses Paulo Henrique, Bruno Jordão, Francisco Ramos e Leonardo Rocha. O também português Bruno Baltazar era o treinador do Radomiak, mas deixou o clube no final de dezembro para rumar aos franceses do Caen.

João Henriques estava livre desde outubro de 2023, quando deixou os eslovenos do Olimpija Ljubljana.

O técnico de 52 anos também já passou por Marítimo, Moreirense, V. Guimarães, Santa Clara, Paços de Ferreira, Leixões, entre outros.