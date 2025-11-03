Gonçalo Feio, técnico português de 35 anos, estreou-se com uma vitória pelo Radomiak Radom, da Polónia. Na visita ao terreno do Lechia Gdansk, a equipa do treinador luso venceu (2-1) e registou a primeira vitória fora na época.

Os golos do triunfo foram apontados pelo ex-Estrela da Amadora Capita (25m) e por Abdoul Tapsoba (85m). Pelo Lechia marcou Bogdan Viunnyk (90+3m). Pelo Radomiak, o português ex-FC Porto, Romário Baró, foi suplente não utilizado.

Com este triunfo, a equipa de Gonçalo Feio assume a oitava posição com 19 pontos. Já o Lechia está no 15.º lugar com 15 pontos.



