Polónia: Gonçalo Feio estreia-se com vitória no Radomiak
Triunfo (2-1) no terreno do Lechia Gdansk foi o primeiro fora de portas na época
Gonçalo Feio, técnico português de 35 anos, estreou-se com uma vitória pelo Radomiak Radom, da Polónia. Na visita ao terreno do Lechia Gdansk, a equipa do treinador luso venceu (2-1) e registou a primeira vitória fora na época.
Os golos do triunfo foram apontados pelo ex-Estrela da Amadora Capita (25m) e por Abdoul Tapsoba (85m). Pelo Lechia marcou Bogdan Viunnyk (90+3m). Pelo Radomiak, o português ex-FC Porto, Romário Baró, foi suplente não utilizado.
Com este triunfo, a equipa de Gonçalo Feio assume a oitava posição com 19 pontos. Já o Lechia está no 15.º lugar com 15 pontos.
