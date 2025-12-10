Made In
Polónia: Gonçalo Feio nomeado para melhor treinador do mês de novembro
Técnico português registou três vitórias e uma derrota pelo Radomiak Radom
Gonçalo Feio foi nomeado para melhor treinador do mês da Liga polaca. O técnico português, que lidera o Radomiak Radom, levou o clube a três vitórias e apenas uma derrota no passado mês.
O treinador de 35 anos pegou no Radomiak quando a equipa estava na 13.ª posição da tabela. Atualmente está em sexto lugar com 26 pontos - a dois de lugares europeus e a quatro do líder Wisla Plock.
