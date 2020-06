O avançado português Flávio Paixão deu, esta quarta-feira, a vitória ao Lechia Gdansk, na receção ao Piast Gliwice, por 1-0, em jogo da segunda de sete jornadas do play-off de apuramento de campeão da primeira liga da Polónia.

Já depois de ter visto um golo anulado aos 43 minutos da primeira parte, por ter colocado a bola com o braço no fundo da baliza, o português de 35 anos fez o 1-0 de penálti, ao minuto 74. Foi o 20.º golo em 34 jogos oficiais esta temporada.

Além de Paixão, Zé Gomes foi titular no Lechia e, do lado do Piast, Tiago Alves foi suplente utilizado.

O triunfo permite ao Lechia igualar o Slask (menos um jogo, só joga quinta-feira) com 49 pontos, no quarto lugar. Fica mais perto do Piast, que é segundo, com 53 pontos. Confira aqui a classificação.