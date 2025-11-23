VÍDEO: Radomiak de Gonçalo Feio sofre goleada na visita ao Lech
Treinador de 35 anos encaixa a primeira derrota em três jogos
O treinador Gonçalo Feio, de 35 anos, sofreu neste domingo a primeira derrota ao leme dos polacos do Radomiak Radom, na visita ao Lech (4-1). Neste encontro da 16.ª jornada do campeonato, o lateral Joel Pereira (ex-Ac. Viseu) foi titular nos anfitriões, enquanto o lateral Ouattara (ex-U. Leiria) e os avançados Capita (ex-Estrela da Amadora), Maurides (ex-B SAD) e Vasco Lopes (ex-AVS) começaram de princípio no Radomiak Radom.
Num encontro controlado pelo Lech, o avançado Ishak inaugurou o marcador aos 45 minutos, de penálti, assistiu o avançado Pablo Rodríguez aos 52m, bisou aos 61m e viu o hat-trick anulado aos 67m.
Ainda que o avançado Elves Baldé (ex-Farense) tenha sido assistido por Ouattara para o 3-1 aos 73m, o avançado Agnero aplicou o 4-1 aos 89m.
Desta forma, o Lech é quarto classificado com 24 pontos, dois de vantagem e uma jornada a menos face ao Radomiak Radom (8.º). Na liderança isolada segue o Gornik Zabrze, com 30 pontos, emblema que Gonçalo Feio recebe no sábado (19h30).