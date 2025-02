Num duelo entre treinadores portugueses, o Radomiak Radom venceu, este sábado, por 3-1, na receção ao Legia Varsóvia, a contar para a 22.ª jornada do campeonato polaco.

Os anfitriões, comandados por João Henriques, que alcançou a primeira vitória no Radomiak, tiveram no onze Paulo Henrique e Bruno Jordão, além de Francisco Ramos como suplente utilizado. Já os visitantes, orientados por Gonçalo Feio, contaram com Vladan Kovacevic e Rúben Vinagre no onze, enquanto Claude Gonçalves foi lançado no segundo tempo.

O Legia adiantou-se aos seis minutos, por intermédio de Bartosz Kapustka, mas o Radomiak operou a reviravolta ainda antes do intervalo, com golos de Capita (17m) e Jan Grzesik (42m).

Na segunda parte, Saad Agouzoul (54m) aumentou a vantagem do Radomiak, pouco antes de João Henriques ser expulso, isto em cima da hora de jogo. Também Gonçalo Feio recebeu ordem de expulsão, aos 81 minutos, após receber o segundo cartão amarelo.

Contas feitas, o Legia é quinto classificado, com 36 pontos, a sete da liderança. Já o Radomiak, ocupa o 13.º posto, com 24 pontos.