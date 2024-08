Com dez golos marcados nos primeiros dois jogos do campeonato, o PSG entrou em grande na nova época e em destaque tem estado o mais recente reforço dos parisienses, João Neves.

O ex-Benfica fez duas assistências na goleada por 6-0 aplicada ao Montpellier, na última sexta-feira e chegou assim às quatro, desde que é jogador do emblema da capital francesa. Numa lista dos dez melhores portugueses no estrangeiro, de 23 até 26 de agosto, João Neves recebeu a maior pontuação, atribuída pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol.

Destaque ainda para a presença de Nuno Mendes, companheiro de equipa de João Neves no PSG, assim como João Félix, que marcou no regresso ao Chelsea.

Confira aqui o «top-10» dos melhores jogadores portugueses no estrangeiro: