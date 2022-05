Com o final da maioria dos campeonatos pela Europa fora, na época 2021/22, já mais de uma dezena de portugueses, entre futebolistas e treinadores, festejaram os títulos nacionais nas principais ligas.

Este domingo, 22 de maio, mais quatro portugueses fizeram a festa: o trio do Manchester City, Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, conquistou a Premier League depois de uma reviravolta incrível frente ao Aston Villa.

Em Itália, Rafael Leão fez três assistências na vitória do Milan em casa do Sassuolo, que confirmou o título dos rossoneri, mais de dez anos.

Este grupo junta-se a vários outros outros lusos que já festejaram os títulos em França, Grécia, Escócia, Polónia, Bulgária, Malta e Gibraltar já tiveram portugueses a fazer a festa, respetivamente pelos títulos do Paris Saint-Germain, Olympiakos, Celtic, Lech Poznan, Ludogorets, Hibernians e Lincoln Red Imps.

Mas há mais portugueses a ter em atenção. Hugo Firmino pode vir a ser campeão pelo Pyunik, na Arménia. O Maisfutebol acompanhará o percurso de todos os portugueses e, para já, dá a conhecer, na galeria associada, todos os que já foram campeões esta temporada.

Artigo original: 11-05-2022, 13h06. Atualizado com os título do Manchester City e do Milan