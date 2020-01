João Cancelo, com uma assistência, e Bernardo Silva, com um golo, estiveram em particular destaque na vitória do Manchester City sobre o Fulham por 4-0, em jogo da Taça de Inglaterra, mas é o lateral que lidera a lista do top-5 dos portugueses que estiveram em ação no passado fim de semana, segundo os dados recolhidos pela Sofascore.

Bernardo Silva até marcou um grande golo, mas é Cancelo que apresenta melhores números, com mais quatro décimas que o companheiro de equipa. Entre os dois jogadores do City, estão dois portugueses da Série A. Miguel Veloso, no segundo lugar, foi titular na vitória do Verona sobre o Lecce (3-0), enquanto Bruno Alves, no terceiro posto, também foi determinante no triunfo do Parma sobre a Udinese (2-0).

A fechar o top-5 está Ricardo Quaresma que marcou mais um golo na liga turca, na conversão de uma grande penalidade, apesar de não ter conseguido evitar a derrota do Kasimpasa diante do Alanyaspor (1-2).