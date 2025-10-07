Anthony Lopes destacou-se dos restantes portugueses a atuar no estrangeiro na última semana, ao somar a classificação de 9,4 pontos no ranking semanal do SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol.

O guarda-redes do Nantes foi decisivo na baliza e garantiu o primeiro lugar do top relativo aos jogos disputados entre 3 e 6 de outubro, deixando a concorrência a mais de um ponto de distância.

No segundo lugar ficou Samú Costa, médio do Mallorca, com 8,3 pontos. O médio marcou um grande golo na derrota por 2-1 sobre o Athletic Bilbao. Logo atrás, em terceiro, surge Carlos Forbs, avançado do Club Brugge, que foi decisivo no triunfo perante o Union Saint-Gilloise e terminou com uma nota de 8,1.

Kévin Rodrigues (Gaziantep FK) partilha a mesma pontuação de Forbs, ocupando a quarta posição, enquanto Daniel Fernandes, guarda-redes do Hamburgo, fecha o top-5. O ranking inclui ainda os nomes de Rúben Dias (Man. City), Nuno Mendes (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Tiago Gabriel (Lecce) e Francisco Conceição (Juventus).

Confira aqui a lista desta semana: