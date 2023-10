Bernardo Silva lidera o ranking de portugueses a jogar no estrangeiro, após mais uma jornada dos campeonatos internacionais, de acordo com o ranking elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol.

O médio do Manchester City esteve em evidência na vitória em Old Trafford (3-0), com um passe para golo, que lhe valeu a nota de 8.5.

Imediatamente abaixo, estão Daniel Podence e João Palhinha. O avançado bisou na vitória do Olympiakos no terreno do OFI, enquanto o médio apontou o golo que deu o empate ao Fulham em casa do Brighton.

Confira o top-10 de portugueses no estrangeiro: