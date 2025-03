Bruno Fernandes liderou o ranking dos portugueses a atuar no estrangeiro.

Segundos os dados disponibilizados pela SofaScore ao Maisfutebol, o médio português obteve uma pontuação de 8,9 no Manchester United-Fulham, jogo da Taça de Inglaterra no qual fez uma grande exibição (com um golo pelo meio) que, ainda assim, não evitou a eliminação da equipa de Ruben Amorim.

No pódio seguem-se Toti Gomes (Wolverhampton), pronto-socorro da equipa de Vítor Pereira na eliminação da Taça diante do Bournemouth, e Frederico Duarte, que evitou a derrota do Wisla Cracóvia diante do Arka Gdynia com um golo aos 90+5.

Destaque ainda para Rafa, Gedson e João Mário, trio luso do Besiktas, também com lugares no top-10.