O Wolverhampton, com Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho, está em maioria no onze ideal de portugueses no estrangeiro, na jornada desportiva realizada entre sexta-feira (dia 5) e segunda-feira (dia 8), de acordo com as notas do SofaScore para o Maisfutebol.

Nota ainda para Francisco Trincão, que está ao lado de Ronaldo e Rafael Leão no ataque. O extremo do Barcelona decidiu a vitória em Sevilha, ante o Bétis, com o golo do 3-2 final. Ronaldo também marcou na vitória por 2-0 da Juventus, ante a Roma.