José Sá fez de tudo, mas foi insuficiente para evitar a derrota do Wolverhampton em casa do Liverpool (2-0), na última jornada da Premier League. Ainda assim, a exibição do guarda-redes português catapultou-o para o primeiro lugar da lista de jogadores lusos a atuar no estrangeiro.

O guarda-redes dos «lobos», que está na iminência de ser chamado por Roberto Martínez ao Euro 2024, fez 11 defesas e evitou 3.42 golos em Anfield, merecendo nota 9.0 do SofaScore, parceiro do Maisfutebol.

De resto, foi um fim de semana muito produtivo para jogadores portugueses. No jogo que consagrou o Manchester City como campeão inglês, Bernardo Silva fez duas assistências e arrecadou a pontuação de 8.5. Já Podence, que apontou um golaço pelo Olympiakos, fechou o pódio, com 8.4.

Abaixo, estão cinco jogadores com nota igual (8.0).