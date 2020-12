Os futebolistas portugueses Marco Paixão e Miguel Veloso estão em destaque no onze ideal de portugueses no estrangeiro, na jornada do último fim-de-semana, elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol.

Paixão, avançado dos turcos do Altay, marcou mais dois golos e leva já oito em nove jogos oficiais em 2020/2021. Já Miguel Veloso estreou-se a marcar pelo Hellas Verona esta temporada, anotando um dos dois golos da vitória ante a Atalanta (0-2).

Acima de nota oito estão ainda Lucas João – que marcou um golo na vitória do Reading, na II Liga inglesa – bem como Dany Mota, que marcou o golo da vitória do Monza ante o Reggina, na II Liga italiana.

Os campeonatos ingleses, italianos e franceses, com três jogadores cada, são os que mais homens colocam no onze desta semana. Estão ainda representados os campeonatos turco e espanhol.