O hat trick de Paulinho ao serviço do Toluca, no passado fim de semana, levou o antigo avançado do Sporting ao topo do ranking semanal dos portugueses no estrangeiro, uma avaliação elaborada pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol.

Além de Paulinho, que teve uma pontuação de 9.2, também Rafa Silva (8.9) esteve em destaque, ele que marcou e bisou nas assistências, na sexta-feira, na vitória do Besiktas em casa do Eyupspor (3-1).

A completar o pódio está Bruno Fernandes, que liderou o Manchester United ao empate em Goodison Park, assim como dois jogadores que competem na China: João Carlos Teixeira (Shanghai Shenhua) e Bruno Xadas (Tianjin).