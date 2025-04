Rafa Silva lidera o top-10 dos portugueses no estrangeiro no último fim de semana.

O avançado do Besiktas, ex-Benfica, esteve em evidência ao marcar um golo na vitória sobre o Galatasaray no dérbi de Istambul e teve uma nota de 8,6 atribuída pela SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol.

O top-3 é completado por Bruno Tavares, ex-futebolista da formação do Sporting que atua nos lituano do Zalgiris, e por João Mário, que bisou nas assistências no Besiktas-Galatasaray.

Destaque ainda para a presença de outro português do Besiktas no top-10: Gedson Fernandes, autor de um dos golos do triunfo das águias negras por 2-1.