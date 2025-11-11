Tiago Djaló foi o melhor português a atuar fora de portas na última semana, segundo o ranking semanal do SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol.

O defesa do Besiktas marcou no triunfo frente ao Atalyaspor (3-1) e somou uma classificação de 8,7, liderando a lista relativa aos jogos disputados entre 7 e 10 de novembro.

Pedro Neto também faturou no triunfo do Chelsea diante do Wolverhampton, obteve uma nota de 8,4 e segue na segunda posição. Já Rúben Neves (Al-Hilal) foi avaliado avaliado com 8,3. O mesmo registo foi alcançado por João Félix (Al Nassr) e Vitinha (PSG), que completam o pódio alargado da semana.

O ranking inclui ainda os nomes de João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Mateus Fernandes (West Ham), Tiago Gabriel (Lecce) e Luís Maximiano (Neom), que fecha a lista do Top-10.

Confira aqui a lista desta semana: