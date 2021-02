O bis de Francisco Trincão frente ao Alavés coloca o jogador do Barcelona no comando do onze de portugueses em destaque no estrangeiro na jornada do fim-de-semana.

Trincão é o único com nota acima de 8, de acordo com o ranking elaborado pela SofaScore, para o Maisfutebol.

Destaque ainda para Rony Lopes, que marcou um golaço ao PSG, e Bruno Fernandes, que fez o mesmo ao WBA. André Silva, que continua imparável na Bundesliga, completa o ataque. E Rúben Neves, que marcou na vitória dos Wolves, marca presença no meio campo.