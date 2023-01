João Virgínia lidera o top-10 dos portugueses a jogarem fora do país.

O guarda-redes que atua no Cambuur, da Liga dos Países Baixos, obteve no último fim de semana uma pontuação de 8,6 em 10, a mais alta dos portugueses no estrangeiro na última jornada.

No top-10, elaborado com a pontuação do SofaScore, destaque para a inclusão de quatro jogadores do Wolverhampton, que venceu o West Ham para a Premier League. A saber: Rúben Neves, José Sá, Nélson Semedo e Daniel Podence.

A fechar a lista, surge o capitão do Man. United Bruno Fernandes, com 7,2 pontos na última ronda.