Nani está imparável na Major League Soccer e voltou a ser o melhor português do último fim-de-semana nos campeonatos estrangeiros, de acordo com o ranking do Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.



O jogador português voltou a marcar um golaço na vitória dos Orlando City frente ao FC Cincinnati. A exibição valheu-lhe a nota 8,3, a mais alta da tabela.

É o único jogador com nota acima de oito. Em segundo lugar, está Cristiano Ronaldo, que marcou dois golos em seis minutos, e consumou uma reviravolta dramática da Juventus já em cima do final da partida.

Veja o top 10 dos portugueses no estrangeiro: